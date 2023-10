(Di martedì 31 ottobre 2023) Nelladila cattedra, prevede unsettimanale di 18 ore, sia per isu posto comune curriculari e teorici, sia per i. L'articolo .

...di stabilizzazione firmato durante la sindacatura di Cateno De Luca e gli incrementi di... Un ringraziamento per l'profuso va al Sindaco Metropolitano Federico Basile, alla Segretaria ...

Impegno orario docenti di laboratorio ITP che insegnano un’ora per ogni classe del biennio scuola secondaria di secondo grado Orizzonte Scuola

Riforma emergenza urgenza, sì dei medici specializzandi: potranno ... Regione Emilia Romagna

Parcheggi e navette per evitare gli ingorghi: i cimiteri di Puglia resteranno aperti con orario continuato per la commemorazione dei defunti (il 2 novembre). Già dall'1 - festa di tutti ...Ha preso il via il volontariato d'impresa di Poste Italiane, strumento con il quale l'azienda conferma la propria sensibilità alle iniziative di sviluppo sostenibile incoraggiando, supportando e organ ...