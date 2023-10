Impegno comune contro il terrorismo Tajani lancia l' asse con la Francia

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 ottobre 2023) Antoniola sfida alinsieme alla sua omologa d'Oltralpe, Catherine Colonna. «Siamo tutti impegnati nella lottailper garantire anche la sicurezza all'interno dell'Unione europea, lavoriamo insieme per una de-escalation e impedire che il conflitto tra Israele e Hamas si allarghi ad altri Paesi». Così il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio, che a Torino ha incontrato il Ministro dell'Europa e degli Affari Esteri francese, Catherine Colonna, al termine della prima riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese. «Lavoriamo in perfetta sinfonia - ha aggiunto- parlando con tutti i nostri interlocutori al fine di compiere passi in avanti in favore ...