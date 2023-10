Immobile ha ritrovato la Lazio | Sarri scaccia il mercato | ma l'Arabia rimane alla finestra

Il gol, la doppietta esplosiva, la gran classe in una punizione vincente. Daa Raspadori, passando per Scamacca, eccoli i gol in salsa azzurra. L'ultimo turno di campionato ha regalato al ...

Lazio, Immobile verso l'ennesimo record: il dato che scriverà la storia La Lazio Siamo Noi

Immobile, l'uomo del destino: Lazio non brillante, ma 3 punti d'oro Sportitalia

Il gol ritrovato, la doppietta esplosiva, la gran classe in una punizione vincente. Da Immobile a Raspadori, passando per Scamacca, eccoli i gol in salsa azzurra. L'ultimo turno di campionato ha regal ...Neanche il tempo di godersi la vittoria in extremis contro la Fiorentina che la Lazio è già tornata a lavorare. Stamattina la squadra infatti si è ritrovata nel centro ...