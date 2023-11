Il valore di X (Twitter) crolla a 19 miliardi - - 56% un anno dopo Elon Musk

...a cercare la propria serenità in modo autonomo suggerendo di comprendere appieno il suo. A ... Nel frattempo, l'accountAgent Beast (colui che sostiene di essere un insider), ha svelato ...

Valore di X (Twitter) crolla di oltre il 50% da quando è stato acquistato da Elon Musk Il Sole 24 ORE

X Twitter, valore social calato di 19 miliardi dall'arrivo di Elon Musk Sky Tg24

In un anno Twitter, ora X, ha perso più della metà del suo valore. Nell'ottobre 2022 Elon Musk comprava la piattaforma per la cifra record di 44 miliardi di dollari. Adesso ...Lunedì scorso, i dipendenti di X sono stati premiati con quote di partecipazione nella società del valore di 19 miliardi di dollari, ossia 45 dollari per azione. Questo… Leggi ...