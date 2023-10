Il vaccino Covid non tira più | Pfizer in profondo rosso

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 31 ottobre 2023) Secondo quanto riportato dalla sezione economica di Agi, il colosso farmaceutico americanoha archiviato il terzo trimestre con una perdita netta di 2,38 miliardi di dollari (42 centesimi per azione) legata a una già nota svalutazione delle sue scorte di vaccini e cure contro ila causa del calo delle vendite. Il gruppo ha annunciato il 13 ottobre un deprezzamento delle sue scorte nel terzo trimestre pari a 5,5 miliardi di dollari, di cui 4,6 miliardi solo per il farmaco Paxlovid. Ha poi rivisto al ribasso le sue previsioni per l’intero anno, cosa che ha mantenuto. Ora, leggendo la notizia, a tutta prima mi è venuto in mente un celebre aforisma attribuito al padre del comunismo, Karl Marx, secondo cui “la storia si ripete sempre due volte: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa.” Sebbene la frase originale sembra che fosse più ...