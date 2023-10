Il terrorismo palestinese funziona

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 31 ottobre 2023) C’è una specie di accanimento, negli osservatori, nel definire Hamas un gruppo terrorista. Lo è certamente, anche se questo non esclude che sia tutt’altra cosa da Al Qaeda o dall’Isis: non è un’organizzazione clandestina, segreta. E neppure una multinazionale del terrore: ha solidi legami di massa, a Gaza. Quello che sorprende, nell’accanimento, è lo stupore, che si confonde con l’orrore del 7 ottobre. Bisognerebbe ricordarsi che la questionesi è imposta all’agenda del mondo grazie al terrore, ben prima di Hamas. Cosa erano i dirottamenti aerei? Cos’erano, per restare solo all’Italia, le bombe al Cafè de Paris di via Veneto a Roma, o l’uccisione di un impiegato della El Al con un colpo alla nuca? Cos’erano le stragi di Fiumicino – 32 vittime – o il fallito attentato di Ostia? Ci siamo dimenticati che Yossef Romano, il lottatore ebreo di origine italiana ...