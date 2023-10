Il rugby sporco e opportunistico del Sud Africa è vincente

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 31 ottobre 2023) Springboks. Gazzelle. Il simbolo della Nazionale sudna di. Il simbolo meno adatto che si potesse immaginare. Meglio un rinoceronte. Meglio un leopardo. Meglio un bufalo. Più tosti, più feroci, più potenti, più terra-terra. Ma non la gazzella, così leggera e volatile. Da rinoceronti, le Gazzelle sudne hanno conquistato, per la quarta volta in 10 edizioni, il titolo di campioni del mondo nel. La prima volta nel 1995: contro gli All Blacks, “Invictus”, Nelson Mandela. La seconda nel 2007: contro l’Inghilterra. La terza e la quarta, nel 2019 e nel 2023, ancora contro Inghilterra e All Blacks. Nessuno ha vinto quanto loro. Come per tutte le altre colonie britanniche, fu l’elite inglese a importare gioco, regole e spirito ovali. All’inizio era materia esclusiva degli inglesi: i contadini afrikaner – ...