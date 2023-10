(Di martedì 31 ottobre 2023) Viene dipinta sui muri delle case parigine, come marchio d'infamia, emblemacrescita allarmante dell'odio antisemita in Europa e nel mondo. Appare sul petto dell'ambasciatore all'Onu. Lo storico Marcello Pezzetti: "Il paragone tra Shoah e terrorismo antiebraico di Hamas è inappropriato. Abbiamo lavorato una vita al concetto di unicità e specificitàShoah e adesso c'è il rischio di banalizzarlo"

Ildi Fabri Fibra Solamente un mese fa, Fabri Fibra era reduce da una data sold - out a ... Questa la scaletta del suo ultimo concerto primabreve pausa, lo scorso settembre a Roma (...

Il ritorno della Stella di David L'HuffPost

Il punto del gestore: il ritorno della disinflazione Milano Finanza

Stando a quanto riporta Novella 2000, sarebbero in crescita le quotazioni per un ritorno in Tv “coi fiocchi” per Barbara d’Urso, ...Il Viminale ha appena disposto l'invio di quattrocento militari in 11 città italiane per presidiarne le stazioni ferroviarie: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Ven ...