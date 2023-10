Il ritorno a casa di Stefano Tacconi dopo la malattia | «Adesso cucino io»

Leggi su open.online

(Di martedì 31 ottobre 2023) Anche il percorso di riabilitazione è finito.le dimissioni, l’ex portiere della Juventusè tornato adefinitivamente sabato scorso. Dall’ospedale di Alessandria era già uscito a marzo,un anno di ricovero in seguito all’emorragia cerebrale che lo aveva colpito nell’aprile 2022. Sabato 28 ottobre ha invece lasciato l’IrccsSollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Dove era stato ricoverato il 21 giugno per proseguire la riabilitazione. È tornato nella suaa Milano: «finalmenteio. Così mangiate qualcosa di buono», ha promesso alla moglie Laura e ai figli Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria. «Ha cucinato orecchiette alle cime di rapa, gliele avevano regalate in Puglia ...