Il prezzo del gas scende ancora | è sotto i 50 euro

Il possibile effetto sulpetrolio potrebbe causare una nuova fiammata dell'inflazione. E imprese e famiglie potrebbero (la storia ce lo insegna) contrarre spese e investimenti, influenzati ...

Il prezzo del gas oltre 53 euro, pesa stop import da Egitto Agenzia ANSA

Fine del mercato tutelato: blocca il prezzo del gas con l'offerta di E.ON Punto Informatico

New York, 31 ott. (askanews) - In agosto i prezzi delle case statunitensi sono saliti, per il settimo mese consecutivo, ma hanno deluso le ...(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Gas ancora in discesa con il prezzo che cala sotto i 50 euro (-6,5%). I Ttf ad Amsterdam viaggiano, infatti, a 49,6 euro ...