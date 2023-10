Il presidente Lula sui giocatori brasiliani | “Messi un esempio | non vanno bene le nottate fuori”

(Di martedì 31 ottobre 2023) Arriva un duro monito ai calciatori del Brasile da parte deldel Brasile, Luiz Inacioda Silva. Da tempo la selecao è in crisi di risultati ed è arrivato oggi sui social lo sfogo della massima carica dello stato. “Lioneldovrebbe servire daai. Il ragazzo di 36 anni, campione del mondo e Pallone d’Oro dev’essere fonte di ispirazione per questi ragazzi. Chi vuole vincere deve impegnarsi, dev’essere professionale. Nonle feste e le“, ha affermato. Un messaggio diretto ai vari Neymar, Vinicius, Richarlison e Casemiro, una generazione indiscutibile di “crack” calcistici ma ancora a secco di titoli. Il Brasile è reduce da un ...

Il duro monito ai calciatori della 'Selecao' verdeoro da tempo in crisi di risultati è arivato oggi sui social dallo stessodel Brasile, Luiz Inacioda Silva. "Il ragazzo di 36 anni, ...

Brasile, Presidente Lula: “Hamas non è un’organizzazione terroristica” Infopal

BRASILE. Ultimo tentativo di Lula di sbloccare l'accordo ... AGC COMMUNICATION

o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu um puxão de orelha no atleta. No Twitter, o perfil oficial do político publicou uma mensagem bem direta a respeito do comportamento de Neymar, que se ...Notícias de Alagoas, do Brasil e do mundo, sobre política, economia, emprego, educação, saúde, meio ambiente, celebridades, ciência. Saiba tudo em tempo real aqui.