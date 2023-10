Il Papa ai fedeli | “Continuate a pregare per me | le vostre preghiere mi danno forza”

(Di martedì 31 ottobre 2023) Città del Vaticano – All’inizio di ogni mese,Francesco chiede a tutti i credenti una preghiera personale. E nel nel video con l’intenzione di preghiera per il mese di novembre diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del, il Pontefice chiede diper lui, cioè per il(“chiunque esso sia”) “perché nell’esercizio della sua missione continui ad accompagnare nella fede il gregge a lui affidato, con l’aiuto dello Spirito Santo”. Di seguito il testo completo del videomessaggio: Chiedete al Signore che mi benedica. Lemie mi aiutano a discernere e ad accompagnare la Chiesa ascoltando lo Spirito Santo. Esserenon significa perdere la propria umanità. Al contrario, la mia umanità ...

Papa Francesco durante il tradizionale incontro coi fedeli della domenica a mezzogiorno ha affrontato, ovviamente, la questione mediorientale esortando accoratamente al “cessate il fuoco”, ricordando ...Mercoledì 1° novembre, alle 15.30, al Cimitero monumentale di Vicenza, il vescovo Giuliano Brugnotto presiederà la preghiera dei vespri in suffragio dei defunti e benedirà poi le sepolture durante la ...