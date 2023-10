Il Pallone d’Oro di Messi | solo in Italia interessa poco

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dopo otto volte non fa più notizia? Il vero interrogativo sull’ennesima assegnazione dela Lionelnon è tanto sulla giustezza del verdetto, ma… Dopo otto volte non fa più notizia? Il vero interrogativo sull’ennesima assegnazione dela Lionelnon è tanto sulla giustezza del verdetto, che peraltro era largamente annunciato dopo la vittoria in Qatar dell’unica cosa che ancora gli mancava. Non è mancato qualche fischio, la faccia di Mbappé era tutto un programma, ma in fondo è spiegabile proprio con quel retrogusto amaro che durerà ancora fino ad almeno il 2026, quando ci sarà la possibilità di dimenticare la sconfitta ai rigori della bellissima finale del Mondiale, nella quale non è bastato segnare una tripletta per alzare la coppa. La domanda ...