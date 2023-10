Il Pallone d’oro a Messi non piace al Giornale | “Di politically correct ne abbiamo la sacca piena”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ieri è stato assegnato l’ottavoa Lionele non sono mancate le critiche, soprattutto perché a competere con lui c’era Haaland, miglior marcatore della Premier League la scorsa stagione e vincitore del triplete con il City. Ilscrive: “I politicanti delci raccontano che Lionelmerita l’ennesimo incensamento dorato. Ma di, nel calcio, cominciamo ad averne la. Ci vorrebbe un calcio più onesto, in tutto. Non, invece, così politicamente corretto da regalare all’argentino, campione del mondo d’accordo, l’ennesimo, come se altri fossero stati tutti corretti e giustamente assegnati. ...