Il Pallone d' Oro a Lionel Messi è l' ultimo atto dell' èra del calcisticamente corretto?

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il 18 dicembre 2022 s’era compiuto il grande allineamento del cosmo calcistico.aveva vinto finalmente il Mondiale. Che accanto a lui in campo ci fossero altri dieci giocatori con la maglia’Argentina era del tutto indifferente. Interessava poco o niente a nessuno, ovviamente argentini esclusi. La Coppa del mondo era finalmente stata alzata da, e questo bastava ai vertici del calcio internazionale e agli organizzatoria competizione: avevano avuto ciò che desideravano, una gran bella storia di calcio, il giusto finale per una competizione e di una storia calcistica. Tutto il resto sarebbe passato in secondo piano. E in Qatar di cose da far passare in secondo piano ce ne erano parecchie. L’onda lunga del Mondiale non poteva che arrivare fino a Parigi, ...