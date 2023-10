“Il nostro capolavoro” Brando compie 18 anni | il figlio della conduttrice tv è già così grande E bellissimo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ilvip18. E la famosa mamma coglie l’occasione non solo per far vedere com’èma anche per dedicargli un lungo emessaggio d’amore. Per festeggiare la maggiore età di, infatti, condivide prima un filmato con tante sue foto, da lei ancora incinta passando per l’infanzia, l’adolescenza fino a lui alto eche ha compiuto 18. Poi lo scatto di loro due insieme al papà di fronte alla torta con tanto di candeline, probabilmente scattata alla festa. “Caro amore, tu hai ilcuore e hai fatto delle nostre vite un. Grazie per il bambino che sei stato e per l’ uomo che stai diventando e grazie per averci insegnato come essere dei ...