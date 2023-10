Il Milan pensa a Patino | ma la concorrenza è alta

Leggi su dailymilan

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il calciomercato delnon è mai domo, soprattutto quando si tratta di andare a scovare giovani talenti in linea con il progetto di sostenibilità intrapreso dai rossoneri. La dirigenza dei meneghini sta facendo diversi ragionamenti su un possibile acquisto in chiave futura. Per migliorare la squadra di Pioli i rossoneri stannondo infatti di intavolare una trattativa per Charlie, talento dell’Arsenal. Secondo quanto riportato da Michele Fratini ai microfoni della Rai, ilsta sondando il terreno per, calciatore che attualmente gioca nello Swansea, nella seconda lega inglese, ma che come dicevamo prima è di proprietà dell’Arsenal. Il regista inglese classe 2003 è accostato a diversi top club tra cui i rossoneri, con una valutazione di circa 30 milioni di euro. La situazione ...