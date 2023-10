Il meglio e il peggio di ieri 30 Ottobre al GF 2023 | le news dell’ultima ora

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il 30, su Canale 5, è andata in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello. La rubrica Ile ildi, come sempre, è pronta a mettere in evidenza gli avvenimenti più importanti della serata. Si è trattato di un appuntamento ricco di novità. Alfonso Signorini ha approfondito i rapporti tra alcuni concorrenti. In particolare, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi si sono soffermati sulla loro tregua, mentre Letizia Petris e Paolo Masella non sembrano fare alcun progresso. È stato dato spazio anche ad Alex Schwazer che aveva minacciato di ritirarsi dal reality show. Potrebbe interessarti: Ecco come guardare la replicapuntata del Grande Fratello. Grande Fratelloultima ora: il ...