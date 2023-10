Il liceo quercia di Marcianise trionfa ai campionati italiani di pugilato

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 31 ottobre 2023). Grande risultato per la boxe marcianisana aididi Copertino (Le): Ciro Delle Curti si è laureato campione italiano nella categoria youth 75 Kg. È la conferma di una crescita esponenziale dell’atleta delle Fiamme Oro, che già aveva conseguito una bellissima medaglia d’argento ai recentieuropei di Yerevan in Armenia. La finale è stata un derby die del “”: all’angolo opposto, Giuseppe Cirillo, studente della 4Nsportivo e atleta in forza all’Excelsior Boxe. I due boxeur hanno dato vita ad un bellissimo match, con colpi di alta scuola. All’angolo di Delle Curti, i maestri Antonio Brillantino, Francesco Rossano e Luigi Gallo. A quello di Cirillo, il maestro Enzo ...