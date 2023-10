Il Lago di Como è vicino all' esondazione | preparate le idrovore per controllare l' acqua

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ildiè prossimo a straripare, a comunicarlo è la Protezione Civile che ha sottolineato come nella notte il livello del bacino sia cresciuto rapidamente oltre la soglia di. La ...

ilè vicino a straripare. 350 evacuati nel Bresciano per la possibile esondazione del fiume Caffaro. Neve in alta quota in Valtellina:alcuni passi chiusi o aperti solo con catene.

A Como il lago è esondato QuiComo

Lago di Como esondato per il maltempo, l'allarme della Protezione civile: montate le barriere mobili Corriere Milano

«L'esondazione durerà per qualche ora», ha detto l'assessore alla sicurezza di palazzo Marino, Marco Granelli. Evacuate a scopo precauzionale le comunità che si trovano nel parco Lambro. Alle 6.30 il ..."Non volevo allungare il giro", si è giustificato l’automobilista di 23 anni della Valsassina che l’altra notte, nonostante fosse chiusa al transito per alcuni cantieri stradali, ha percorso lo stesso ...