Il granchio blu è arrivato nella grotta del Bue Marino | in Sardegna

Leggi su agi

(Di martedì 31 ottobre 2023) AGI - Esemplari diblu, specie aliena particolarmente invasiva, sono stati scopertidel Bue, in, dove gli speleosub volontari dell'associazione Phreatic Aps dall'anno scorso supportano i ricercatori della Società speleologica italiana nel monitoraggio del sito. E' la prima volta che questo predatore viene avvistato in. "E' il primo anno che osserviamo ilblu nei mari del Golfo di Orosei", riferisce Andrea Marassich, speleosub e presidente della Phreatic, "ma non avremmo mai pensato di trovare diversi esemplari anche in. Per di più si sono addentrati a oltre mezzo chilometro dall'ingresso e in due rami del sistema. Siamo rimasti stupiti e abbiamo immediatamente allertato i ricercatori". Il ...