Il fratello di Saman | ' voglio dire tutta la verità'

Il giovane non è allo stato indagato. Avvocato rinuncia a mandato Al via oggi l'udienza del processo per l'omicidio diAbbas in Corte di Assise di Reggio Emilia. In aula Ali Heider,della ragazza, ha detto di voler "parlare e dire tutta la verità'. La presidente della Corte Cristina Beretti gli ha ...

Caso Saman, il fratello: "Voglio parlare e dire tutta la verità" RaiNews

Saman, il fratello testimone: «Ho deciso di parlare e dire la verità» Corriere della Sera

REGGIO EMILIA – Il fratello di Saman Abbas non risulta allo stato indagato dalla Procura dei minorenni di Bologna, dopo che la sua posizione è cambiata da testimone chiave dell’accusa per l’omicidio ...In corso il processo per il delitto di Novellara. Le precedenti dichiarazioni del 18enne erano state giudicate inutilizzabili dalla Corte d’assise ...