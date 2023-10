Il ddl sul premierato | un guazzabuglio rischioso Parla Ceccanti

Leggi su formiche

(Di martedì 31 ottobre 2023) “La bozza di ddl sulè un, che cerca di sintetizzare malamente le esigenze interne della maggioranza”. Il costituzionalista ed exmentare dem, Stefano, ha un’opinione nettamente negativa della proposta “bandiera” la cui bozza sta circolando in queste ore e sulla quale Palazzo Chigi informa che le forze di maggioranza avrebbero trovato la massima sintonia. I rilievi chemuove alla proposta di riforma costituzionale, come spiega a Formiche.net, sono di carattere prima di tutto tecnico. Professor, la bozza che è circolata in queste ore si incardina su cinque articoli. Cosa non la convince? Non mi convince l’approccio alla base dell’impianto complessivo della proposta di riforma. Si configura infatti un forte squilibrio tra poteri e ...