Il cuore in un cerotto | arriva l’elettrocardiogramma che si indossa

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ilin un. Nell'era in cui tutto sta diventando 'bile', un team di scienziati ha messo a punto anche il 'patch Ecg': si applica sulla pelle ed è in grado di fare l'elettrocardiogramma e misurare la frequenza cardiaca. Il prototipo messo a punto dagli esperti sull'asse Australia-India ha una capacità diagnostica migliorata rispetto ad altri strumenti. L'importanza di far progredire la famiglia di questi dispositivi elettronici 'wearable' per un monitoraggio 24 ore su 24 è testimoniata dai numeri, osservano gli esperti. Secondo la British Heart Foundation, quasi 200 milioni di persone in tutto il mondo soffrono di malattie coronariche. Patologie che determinano circa un decesso su 6. Un impatto significativo che ha spinto i ricercatori a lavorare su diversi filoni: non solo sul fronte delle cure, ma ...