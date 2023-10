(Di martedì 31 ottobre 2023) Il direttore dell’ufficio di New York dell’Agenzia per i diritti umani delle Nazioni Unite si è dimesso, accusandodi aver abbandonato i propri princìpi e il diritto ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ma intanto ilrischia di allargarsi: gli houti yemeniti, appoggiati dall'Iran, sono entrati in guerra contro Israele: hanno lanciato missili e droni contro città israeliane e hanno detto ...

Guerra Hamas-Israele: come potrebbe allargarsi il conflitto ISPI

Il conflitto si allarga, l'Onu si sfalda Il Foglio

Le dimissioni di un direttore in protesta con la posizione su Israele è un segnale, che arriva mentre il fronte yemenita entra in guerra. Anche per questo l’ambasciatore Gilad Erdan si è presentato al ...Il divieto, che interessa un tratto di strada di 400 metri, è in vigore da oggi e cesserà soltanto quando sarà rimosso il reperto risalente al secondo conflitto. La circolazione, fino ad allora, sarà ...