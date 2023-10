Il concorso al ministero per 298 posti a tempo pieno e indeterminato

Leggi su europa.today

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ildell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ha indetto unpubblico, per titoli ed esami, per reclutare 298 unità di personale non dirigenziale, a. Il termine per l'invio delle candidature è il 25 novembre 2023 alle 23:59. Oltre ai requisiti...