Il Boss si esibirà a Milano l' 1 e il 3 giugno 2024

(Di martedì 31 ottobre 2023) Bruce Springsteen è pronto a tornare dal vivo in quello che ha sempre definito come uno dei suoi luoghi preferiti nel quale suonare: lo Stadio di San Siro. I suoi concerti con la E Street Band asaranno l’1 e il 3. Bruce Springsteen a Ferrara tra le polemiche: il concerto si fa nonostante l’alluvione X Leggi anche ...

AGI - Bruce Springsteen tornerà in Italia nel 2024 con due date allo stadio San Siro nell'ambito di un nuovo tour estivo in Europa. Accompagnato dalla E Street Band, ilsia Milano il primo e il 3 giugno, ha riferito Rolling Stone. I concerti saranno organizzati da Barley Arts (che porta tradizionalmente Springsteen in Italia) e Live Nation. I biglietti ...

Il Boss torna in Italia AGI - Agenzia Italia