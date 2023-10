Il 1 novembre ci sarà la corsa dei santi | strade chiuse in centro e bus deviati

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 ottobre 2023) Mercoledì 1, tra San Pietro e il, è in programma l’appuntamento con la “di”. Partenza e arrivo sono previsti in piazza Pio XII. La gara comincerà alle 8,45 ma già dalle 8chiuso l’intero percorso che interesserà, tra le altre, via della Conciliazione, via San Pio X, ponte e corso Vittorio, largo Argentina, via del Teatro Marcello, piazza Bocca della Verità, via di San Gregorio, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, ponte Regina Margherita, via Cola di Rienzo, via Cicerone, piazza Cavour, via Crescenzio, via della Traspontina. La riapertura delleè prevista progressivamente dalle 10,30. Durante la gara deviate le linee di bus. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it (Red/ Dire)