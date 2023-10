Ifab | arriva la decisione ufficiale sugli audio del Var in diretta

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ladell’in merito alla possibile trasmissione deglidel Var in. Tutti i dettagli Lukas Brud, segretario e ad dell’, ha parlato alla Bbc. PAROLE – «Dico categoricamente di no, i tifosi non dovrebbero essere informati in. Ci sono molte persone che parlano allo stesso tempo e sarebbe controproducente per chiunque ascoltare tutte quelle voci che parlano tra loro. C’è caos. Abbiamo dato il via libera per testare la pubblicazione a posteriori delle decisioni, ma non siamo pronti ad aprire la comunicazione dal vivo al pubblico come avviene ad esempio per il rugby perché sono due sport differenti».