Ibrahimovic non è la soluzione alla crisi del Milan

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tutti lo vogliono, tutti lo bramano. Gerry Cardinale lo ha incontrato di persona e ne pensa benissimo, Paolo Scaroni non fa mistero di sperare di vederlo al più presto aello e nella narrazione rossonera di questo inizio di stagione sembra esserci posto per un dubbio sul quando e non sul se. Zlatanalda dirigente, possibilmente vicinosquadra, magari dentro uno spogliatoio che con il suo addio al calcio e l'allontanamento di Paolo Maldini e Ricki Massara ha perso tutti i riferimenti calcistici ad eccezione di Stefano Pioli. Il quale, a sua volta, viene descritto come pronto ad accogliere a braccia aperte colui che nell'immaginario del tifoso scontento dovrebbe rappresentare una figura di garanzia. Una specie di tutor per correggere le mancanze del tecnico, finito sul banco degli imputati ...