I record straordinari di De Roon con l’Atalanta | per sempre nella storia nerazzurra

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Marten Deha raggiunto le 250 presenze con la maglia del. Un altroper il centrocampista nerazzurro Come i papà hanno tramandato Stromberg, in futuro si tramanderà ai futuri figli chi era Marten Deper. Ad oggi è il miglior straniero atalantino per presenze in Serie A (250), è il più presente nelle competizioni UEFA (43), ma soprattutto avente dalla sua 311 presenze totali con la bandiera Bonacina nel mirino a 20 lunghezze. Marten diventa il primo straniero a raggiungere le ??? presenze in @SerieA con la nostra maglia! @Dirono is the first foreign player to reach ??? @SerieA EN appearances for the Club! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/YXRqn0hzjL — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) October 30, 2023 La società ovviamente non ha esitato a fargli gli auguri su ...