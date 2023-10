I pronostici di martedì 31 ottobre | Coppa Italia | DFB Pokal e non solo

Leggi su ilveggente

(Di martedì 31 ottobre 2023) Idi31: in campo, DFBe altre coppe nazionali in giro per il mondo. Inizia oggi pomeriggio il terzo turno dicon tre partite in programma in cui le squadre di casa partono favorite per la vittoria: Cremonese-Cittadella, Salernitana-Sampdoria e Bologna-Verona. L’allenatore del Bologna Thiago Motta (LaPresse) – IlVeggente.itI grigiorossi hanno una panchina più lunga e hanno già dimostrato in campionato di essere più forti, la Salernitana cerca la prima vittoria sotto la nuova gestione Inzaghi per ritrovare un po’ di entusiasmo. Difficile andare contro il Bologna di Thiago Motta, in gran forma nell’ultimo periodo e dotato di ricambi di maggiore qualità rispetto al Verona di ...