I miei allievi sono robot

(Di martedì 31 ottobre 2023) Insegnare agli automi a «capire» i nostri stati d’animo (compresi ansia, fretta, nervosismo) e persino a giocare a carte con un pizzico di rivalità. È quello che fa Alessandra Sciutti, neuroingegnere all’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Il suo studente più bravo, il piccolo iCub. Uscite di casa di corsa agitatissimi e in forte ritardo, senza aver fatto nemmeno colazione, e l’applicazione della vostra compagnia ferroviaria non funziona. Chiamate il call center per capire almeno da quale binario partirà il treno. «Buongiorno,l’operatore 36 delle Ferrovie italiane, il treno 9946 è previsto al binario 15 fra 26 minuti. Avete anche il tempo di prendere un caffè alla caffetteria sul lato opposto al binario». Sarà probabilmente così, in futuro, il dialogo tra noi e un operatore «ico» che capisce, intuisce il nostro stato d’animo e modula ...