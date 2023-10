I medici verso lo sciopero contro i tagli sulle pensioni

Leggi su linkiesta

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’ultima versione della legge di bilancio sul tema dellesta sollevando il malcontento dei sindacati del settore sanitario. Che già annunciano unola norma che in manovra ricalcola al ribasso il rendimento degli assegni, andando a colpire le aliquote contributive di circa 700mila dipendenti pubblici, tra comunali, infermieri,e insegnanti. Forza Italia, nell’ultimo vertice di maggioranza, ha provato a ottenere la revisione dell’articolo 33 della legge di bilancio, che adegua le aliquote di rendimento delledegli iscritti alla Cassa per leai dipendenti degli Enti locali (Cpdel), alla Cassa per ledei sanitari (Cps) e alla Cassa per leagli insegnanti di asilo e di scuole elementari ...