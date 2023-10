“I Leoni Di Sicilia” | disponibili dal 1° Novembre gli ultimi quattro episodi

Leggi su 361magazine

(Di martedì 31 ottobre 2023) Da domani disponibile anche Idi– Il Making Of il dietro le quinte della saga familiare diretta da Paolo Genovese e tratta dall’omonimo bestseller di Stefania Auci Da domani, mercoledì 1°, sarannosu Disney+ glide Idi. Per l’occasione, debutterà sulla piattaforma streaming anche Idi– Il Making Of, il dietro le quinte della nuova serie originale italiana Disney+. Questo contenuto esclusivo mostrerà al pubblico alcuni momenti della realizzazione della saga familiare diretta da Paolo Genovese e tratta dall’omonimo bestseller di Stefania Auci, con interviste inedite al cast artistico e tecnico della serie. Dal regista Paolo Genovese, che ...