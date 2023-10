I gioielli della cattedrale fruibili al pubblico entro la fine dell’anno

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiEnnesimo giornata di sopralluoghi per l’Assessore con delega al Pics del Comune di Benevento, Francesco De Pierro, accompagnato dai dirigenti Maurizio Perlirngieri e Antonio Iadicco, in vistascadenza dianno,la quale tutti gli interventi dovranno essere ultimati e consegnati alla cittadinanza. Presenti anche il presidente Commissione Pics Antonio Picariello e l’assessore comunale al Turismo Attilio Cappa.La ‘delegazione‘ ha visitato uno dei luoghi più carichi di storia e di emergenze archeologiche di una città che vanta non meno di tremila anni di storia e di testimonianze in ogni suo angolo. L’assessore ha infatti visitato la “Città dei Santi”, ovvero l’area sottostante lache è oggetto di scavo archeologico decennale e che ha nell’Ipogeo uno dei punti di ...