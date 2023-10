I crimini di Hamas e i protocolli dei savi del mai più

Leggi su linkiesta

(Di martedì 31 ottobre 2023) Che cosa ha impedito non ai farabutti, non ai mistificatori, non ai complici e ai sadici che contestualizzavano e a volte persino negavano la verità del pogrom del 7 ottobre, ma a tante persone in perfetta buona fede, a tante persone perbene, a tante persone che pure erano ben disposte a guardare in modo candido quel che era successo, che cosa ha impedito a quest’altra buona gente di vedere ciò che stava succedendo? Che cosa ha impedito di capire, a quelle persone benintenzionate a capire, che il «Mai più» risuonato per decenni nelle retoriche repubblicane delle Giornate della memoria, nelle celebrazioni del 25 aprile, negli affidamenti teatrali alla Costituzione fondata sulla lotta al nazifascismo, nella convegnistica sulla lotta partigiana e nell’Italia seminariale delle leggi contro l’odio, che cosa ha impedito loro di capire che quel «Mai più» era stato revocato e vilipeso non ...