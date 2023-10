I 10 migliori film horror degli anni ’70

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 31 ottobre 2023) Gli’70 sono stati un periodo di grande innovazione per il cinema, che ha portato nelle saleinnovativi come Il Padrino, Taxi Driver (uno deidi Martin Scorsese) e Guerre Stellari. Questi risultati sono particolarmente veri per l’, in quanto un maggior numero disperimenta argomenti tabù come il sesso, la religione e l’omicidio. Inoltre, introducendo concetti e visioni uniche nell’, il genere ci ha regalato una serie didi successo che hanno sfidato ciò che si pensava potesse e dovesse essere fatto su pellicola. Con l’approssimarsi di Halloween, gli amanti del cinema dovrebbero dedicare un po’ di tempo a rivedere questi 10esemplari...