Hunziker confessa | perché ero la vittima perfetta per la setta

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 ottobre 2023) Lo aveva già raccontato. Eppure Michelleha pensato che fosse un bene tornare di nuovo sull'argomento. Come molti probabilmente già sanno, la conduttrice è statadi unada cui è stata plagiata per diversi anni della sua vita. Parlando con Gianluca Gazzoli e accettando di raccontarsi nel podcast da lui condotto, la showgirl ha riaperto una ferita che forse brucia ancora un po'. In particolar modo,ha affrontato quel tema con coraggio e ha spiegato quali sono state le mancanze che l'hanno spinta a cercare risposte in chi, in realtà, la ingannava e basta. "Io volevo delle rispostemio papà è morto molto presto, ho avuto un'infanzia abbastanza dura ed ero laper una cosa del genere": questa la premessa di ...