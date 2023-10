Honda e | Ny1 | la prova de Il Fatto it – Il B-Suv elettrico che convince più del suo nome – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Vi è mai capitato dire su strada un nuovo modello di automobile e pensare che fra i difetti della stessa ci sia il suomedesimo? Prendete l’ultima nata in casa, che è pure la prima Suv 100% elettrica del costruttore: è bella, ben fatta e va pure molto bene; un po’ come tutte leper giunta. E come l’hanno chiamata quei cervelloni del marketing? “e:Ny1”. Il patron della Tesla, Elon Musk, che ha chiamato uno dei suoi figli “X Æ A-12” (poi cambiato nell’assai più comprensibile “X Æ A-XII”…) non avrebbe saputo fare di meglio. La lettera “e” sta per electric; e vabbè, si capiva. Mentre “NY” sta per New York. Che, a questo punto, sarebbe potuto essere anche “LA”, come Los Angeles, o “FR”, come Frosinone. Il numero 1, invece, significa… uno. Perché questa è la prima elettrica nativa di nuova ...