Holiday | Edoardo Gabbriellini | Se non avessi incontrato Paolo Virzì? Potevo finire male!

Leggi su movieplayer

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il livorneseha svelato i retroscena della lavorazione di, quarta fatica da regista, di fronte al pubblico del FIPILI Horror Festival 2023. Uno scatenatoha presentato al pubblico livornese la sua ultima fatica da regista,, fresco di anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Uscito come evento per tre giorni,non era ancora arrivato al pubblico livornese, città natale di. Ci ha pensato il FIPILI Horror Festival a rimediare, proiettando il film che affronta temi molto delicati. Come rivela la nostra recensione di, il film segue il ritorno a casa di Veronica dopo due anni di carcere. L'adolescente è accusata, infatti, di aver ucciso a forbiciate la madre ...