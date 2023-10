Heidi Klum | tutti i look migliori di Halloween degli ultimi anni | la gallery completa

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 31 ottobre 2023)Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionequando si parla di travestimenti dinon delude mai. La sua inventiva e fantasia nel creare costumi originali l’ha resa la Regina die il suo party è uno dei più aspettati dell’anno, quasi più del Met Gala. Quest’annoha confessato di avere in serbo qualcosa di davvero speciale ma ancora non si conosce quale travestimento ha creato per l’occasione, non ci resta che attendere la notte del 31 ottobre e lasciarci stupire dal trasformismo della modella. Lo scorso ...