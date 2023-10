Halloween in Kenya per Carlo e Camilla con i fantasmi del colonialismo

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) – Una notte dilontano da Clarence House, ma in qualche modo pur sempre ‘spettrale’, è quella che quest’anno attende, che passeranno la ricorrenza della vigilia di Ognissanti in visita di Stato in, da oggi fino al 3 novembre, e che metterà i reali britannici di fronte aidel loro passato coloniale. Un viaggio, sì all’insegna della ‘lungimiranza’ e dei buoni rapporti fra Regno Unito e, ma che cade anche nel 60esimo anniversario dell’indipendenza del paese africano dalla Gran Bretagna nel 1963 (mentre sul trono c’era la regina Elisabetta) e nel quale il monarca dovrà affrontare l’eredità “dolorosa” del. Sua Maestà “si prenderà del tempo durante la visita per approfondire la sua comprensione dei ...

Una notte dilontano da Clarence House, ma in qualche modo pur sempre 'spettrale', è quella che quest'... che passeranno la ricorrenza della vigilia di Ognissanti in visita di Stato in, ...

Halloween in Kenya per Carlo e Camilla con i fantasmi del ... Adnkronos

Festeggia Halloween in Kenya con Carlo e Camilla: un'avventura ... Tendenzediviaggio

Una notte di Halloween lontano da Clarence House, ma in qualche modo pur sempre ‘spettrale’, è quella che quest’anno attende Carlo e Camilla, che passeranno la ricorrenza della vigilia di Ognissanti i ...King Charles spoke about the royal family's special connection to Kenya during his state visit, including the country being where Prince William proposed to Kate Middleton ...