Halloween in cinque libri da brivido

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 31 ottobre 2023)in, noti e meno, per celebrare la tradizionale festa anglosassone tra brividi e terrore. Ormaiè alle porte purtroppo, però, alla nostra porta non busserà nessun bambino mascherato che pronuncerà la famosa frase dolcetto o scherzetto. Vuoi perché la tradizionale festa anglosassone nel nostro paese non è così radicata, vuoi anche a causa della situazione pandemica attuale. Questo però non fermerà gli amanti del genere dadal vivere la notte di, seppur non realisticamente, alcune storie che in taluni casi sono più spaventosi della vita vera. Si sa, ia volte regalano emozioni che un film di soli 90 minuti non sempre riesce ad esprimere. Certo, capita anche che il film sia più bello del libro ...