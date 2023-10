Halloween | i simboli del terrore nelle opere d’arte

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 31 ottobre 2023), anche quest’anno il giorno più pauroso dell’anno è arrivato. Festa che affonda le sue radici in celebrazioni antiche del periodo pre-cristiano,ha vissuto diversi cambiamenti, evolvendosi nella manifestazione che oggi tutti conosciamo. È la festa dell’occulto, del buio, della paura. È il giorno in cui il mondo dell’aldilà apre le porte ai comuni mortali e per un giorno tutto quello che di solito ci fa paura diventa parte di noi. Per la Rubrica Arte di oggi ripercorriamo ipiù noti diattraverso alcuneche raffigurano i suoitipici., la zuccanature morte Jamie Wyeth, La marcia delle zucche, 1974 photocredit:wikipediaLe origini dell’attuale festa di ...