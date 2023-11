Halloween | i controlli straordinari della Polizia Municipale

Leggi su lortica

(Di martedì 31 ottobre 2023) Iniziati fin da questa mattina irivolti in particolare al contrasto del consumo di alcolici da parte dei giovani in vista dei festeggiamenti per la ricorrenza di. Il Nucleo Sicurezza Urbana è intervenuto nell’area del Colle del Pionta dove, in orario scolastico, un nutrito gruppo di giovani, ragazze e ragazzi tutti minorenni, stava consumando bevande alcoliche e superalcoliche. Per tutti loro sono scattati gli accertamenti prima di essere affidati ai rispettivi familiari. Gli agentiPM stanno procedendo alla verifica dell’eventuale responsabilità dei dipendenti di un noto supermercato del centro cittadino dove sono stati acquistati gli alcolici dai minori,che non escludono ...