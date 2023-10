Halloween | Fiera Campionaria e Michele Serra | cosa far stasera a Bergamo e provincia

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 ottobre 2023) Feste per, lae l’incontro cona Molte Fedi. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 31 ottobre. Ecco gli appuntamenti.Fino al 1° novembre alla Promoberg prosegue la. L’orario di apertura oggi è dalle 10 alle 21. Il 31 ottobre e l’1 novembre al piazzale degli Alpini aprosegue la “Sagra dei funghi porcini e della zucca”. Evento al coperto. Gli orari: martedì e mercoledì dalle 19 alle 24. Prenotazione consigliate. Per prenotare il tavolo compila questo modulo online:https://cutt.ly/0wWa1gbTalle 20.30 al teatro di Loreto, a, andrà in scena lo spettacolo “Storie di paura”, con ...