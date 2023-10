Halloween al bando | parroco invita i bambini a vestirsi da Santi

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAlteschi e zucche nel giorno di Ognis, con un invito ad indossare abiti speciali: ad Ercolano ildella chiesa del Ss. Rosario, Marco Ricci,domani 1 novembre dalle 11.00 alle 13.00 nell’oratorio ‘Il Granellino‘ idao come il santo patrono associato al proprio nome. In alternativa, è possibile portare un oggetto che rappresenti il santo scelto. Un’iniziativa non inedita, ma intrapresa anche da altri parroci in Campania e in Italia. “Ci stiamo scristianizzando: tutte le feste religiose stanno diventando una semplice festa come ad esempio la nascita di Gesù, ma anche l’Immacolata che è diventata la festa dell’albero, la Madonna Assunta che ormai significa il Ferragosto” spiega il ...

