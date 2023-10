Halloween 2023 | tutti i film per bambini e ragazzi in tv oggi

(Di martedì 31 ottobre 2023)è arrivato e l’attesa per la notte delle streghe va celebrata con una bella maratona televisiva, magari insieme agli amici e ai cugini. Di seguito trovateperin tv, con una programmazione che va da metà mattina finopomeriggio, trad’animazione, storie di fantasmi e misteri. Accendete la tv, buon divertimento e buon! Il labirinto del fauno – ore 9:05 – Sky Cinema Drama Diretto dal regista Guillermo Del Toro, Il labirinto del fauno è undi genere fantasy dark, con un’ambientazione storica che ci porta in Spagna, durante la guerra civile, e una trama ricca di magia e poesia. Ofelia è una giovane ragazza ...

La sonda Juno della NASA ha scoperto quella che a tutti gli effetti sembra una faccia spaventosa durante l'ultimo sorvolo di Giove. Il 7 settembre, durante il suo 54esimo sorvolo ravvicinato di Giove, la sonda Juno della NASA ha fotografato un'area nelle regioni settentrionali del pianeta gigante chiamata Jet N7. L'immagine mostra nubi ...

Buongiorno e buon Halloween 2023, 7 immagini da inviare su Whatsapp Sky Tg24

Halloween 2023, notte da paura in Emilia Romagna: ecco cosa fare il Resto del Carlino

Festeggiare i santi invece che inneggiare al macabro e alle tenebre. Una battaglia, quella della chiesa cattolica riminese, che si combatte non tanto ...“Obiettivo raggiunto”: tanta fatica ma ancor più soddisfazione per la positiva riuscita della festa di Halloween promossa dalle Vecchie glorie in collaborazione con l’amministrazione comunale e la ...