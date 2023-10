Guterres | subito cessate fuoco a Gaza | civili vanno rispettati

Leggi su ildenaro

(Di martedì 31 ottobre 2023) Roma, 31 ott. (askanews) – Il segretario generale dell’ONU, António, ha ribadito la sua richiesta per unilimmediato aper consentire l’accesso umanitario “per soddisfare le urgenti necessità create dalla catastrofe in corso” nel territorio palestinese.ha inoltre affermato di essere “profondamente allarmato” per l’escalation del conflitto. “Condanno l’uccisione die sono costernato dalle notizie secondo cui due terzi delle persone uccise sono donne e bambini.” Il capo delle Nazioni Unite ha lanciato un appello per la protezione deiche, secondo lui, “hanno sopportato il peso maggiore degli attuali combattimenti”. Ha esortato tutte le parti a rispettare il diritto internazionale ...